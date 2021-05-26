مصر.. نشر صورة الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه

نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى للفنان شريف دسوقي، عقب إجراء عملية بتر قدمه، وذلك أثناء نقله من الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

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ونقل الفنان المصري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وجاء نقل الفنان شريف دسوقي، بعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنقله من المستشفى التي يتلقى بها العلاج بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك بالإضافة إلى صرف معاش استثنائي له.

وخضع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية، مساء الاثنين الماضي، أسفرت عن بتر قدمه بسبب إصابته بخراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، بعد إصابة بسيطة تعرض لها أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة" لكن تدهورت حالته الصحية بعد ذلك بسبب إصابته بداء السكري.

المصدر: الوطن