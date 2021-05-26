مصر.. محاكمة الفنان شريف الدسوقي رغم بتر قدمه

تنظر المحكمة الاقتصادية في مصر جلسة محاكمة الفنان شريف دسوقي، في الدعوى المقدمة ضده من إحدى شركات الإنتاج.

إقرأ المزيد

وتتم محاكمة شريف الدسوقي بسبب تصريحاته التي أدلى بها حول عدم حصوله على كامل أجره في مسلسل "100 وش" الذي عرض في شهر رمضان عام 2020، وأنه في حاجة للمال بسبب معاناته الصحية.

وقامت شركة الإنتاج برفع دعوى قضائية ضده تطالبه بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لأكثر من مرة، لحضور الفنان بنفسه إلى قاعة المحكمة، وكان آخر تأجيل في جلسة 19 مايو الجاري، وحددت المحكمة فيها جلسة اليوم 26 مايو، لحضور الفنان بنفسه جلسة المحاكمة.

وتعرض الفنان شريف دسوقي لبتر قدمه بعد عملية جراحية قبل أيام قليلة من جلسة المحاكمة، ليتأكد عدم حضوره الجلسة التي من المقرر أن تنطلق في المحكمة الاقتصادية.

وحول مصير محاكمة الفنان شريف دسوقي في جلسة اليوم، يقول عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، إن كل المحاكمات التي تكون في أول درجة يكون الحضور فيها للمتهم غير ملزم، ومن الممكن أن يحضر فيها محامي عن المتهم بسند وكالة، بعكس المحاكمة من الدرجة الثانية في المستأنف التي يكون فيها الحضور أمام المحكمة وجوبي وملزم للمتهم.

المصدر: الوطن