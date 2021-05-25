فنانة مصرية التقت والدتها بعد 27 عاما وفجعت بها وبشقيقتها خلال يومين

بكت الفنانة المصرية الشابة نانسي صلاح، بشدة خلال مراسم تشييع جثمان شقيقتها الكبرى بمسجد السيدة نفيسة، والتي توفيت بعد يومين فقط من وفاة والدتها.

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وأعلنت نانسي صلاح، وفاة شقيقتها صباح اليوم الثلاثاء عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، من خلال نشرها صورة تجمعها بشقيقتها الكبرى معلقة: "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي التانية ميرفت عبد الفتاح".

وأضافت صلاح: "العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين، قلبى واجعنى يارب برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أنه قبل يومين رحلت والدة الفنانة نانسي صلاح والتي التقت بها مؤخرا بعد 27 عامًا من الفراق، لرفض والدها منذ طفولتها لقاءها.

المصدر: الوطن