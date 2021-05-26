استطلاع رأي: ربع الروس يتناولون الحلويات للتخلص من الإجهاد

أجرت شركة "رومير" الروسية استطلاع رأي المواطنين الروس لمعرفة كيف يواجهون الإجهاد.

ويختار نحو 34% من المشاركين في استطلاع الرأي التواصل مع الأقارب والأصدقاء للتخلص من الإجهاد. أما نحو الربع منهم (27%) فيأكلون الحلويات حين يواجهون الإجهاد.

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وقالت وكالة "تاس" نقلا عن تقرير قدمته شركة "رومير" إن غالبية من يفضلون قضاء الوقت مع الأصدقاء لمكافحة الإجهاد ينتمون إلى فئة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما (36%) وفئة أعمار أخرى تتراوح من 41 و50 عاما (35%).

أما الحلويات فيأكلها لمكافحة الإجهاد من ينتمون إلى فئة الأعمار بين 21 و40 عاما (31%) وفئة الأعمار بين 51 و71 عاما (35%) وكذلك فئة الأعمار بين 41 و50 عاما (21%).

فيما يتعلق بالعقاقير المسكنة يتعاطاها الناس الذين تجاوزت أعمارهم 75 عاما (33%).

ومن أساليب التهدئة الشائعة ذكر التقرير قضاء الوقت مع الحيوانات (19%) وتناول المسكرات (15%).

يذكر أن 3500 مواطن روسي شاركوا في استطلاع الرأي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا