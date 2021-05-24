الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه سيصلى على جثمانها يوم الثلاثاء في العاصمة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ، في مدينة الرياض".

وأضاف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"