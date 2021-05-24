 
مباشر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود

مجتمع

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
علم السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgzb

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه سيصلى على جثمانها يوم الثلاثاء في العاصمة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ، في مدينة الرياض".

وأضاف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا