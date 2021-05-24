عددهن 30 ألفا.. وزيرة التضامن المصرية تكشف سداد ديون 50% من الغارمات المسجونات (فيديو)

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، إن العدد التقديري للغارمات في مصر وصل إلى حوالي 30 ألف.

وأكدت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه تم الإعلان أمس بالشراكة مع الجميعات عن تسديد 50% عن هذا الرقم من أجل خروجهن من السجون والعودة إلى أسرهن.

وصرحت بأن "حبس أي امرأة يعد تهديدا للأسرة كلها، حيث أنها تتغيب عن المنزل تماما وليس صحيا على الأطفال على الإطلاق والظاهرة تحتاج لتوعية عالية جدا".

وأفادت بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بحقوق النساء بشكل عام، سواء المرأة على مستوى قيادي أو في المناطق العشوائية ونقلها لمناطق آمنة والمرأة الريفية ببرامج القروض التي تم التركيز عليها أو ببرنامج حياة كريمة والتوسع في تطوير القرى المصرية".

وأضافت القباج أن "المرأة المصرية في الوقت الحالي مستوفى حقوقها إلى حد كبير"، موضحة أنه يتم العمل على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال البنك المركزي أو من خلال تعاون الوزارات مع بعضها البعض أو حتى دور الحضانة تم شمولها لإعطاء فرص للمرأة للعمل وتنمية الطفل.

وكان مصدر أمني قد نفى صحة التقرير الصحفي الذي تم تداوله بإحدى الصحف تحت عنوان "تقرير حقوقي يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجون" بشأن التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات في مصر.

كما أكد عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد جملة وتفصيلا.

وحسبما جاء في التقرير تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20 – 25% من السجناء في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية