مصر.. صور مثيرة للجدل داخل أحد المساجد والأوقاف تحقق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا مثيرة للجدل داخل مسجد العطا في محافظة المنيا، لشخصين أحدهما ملفوف داخل كفن.

وهاجم العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشخصين اللذين ظهرا في الصور، نشر بعضها عبر حسابه على فيس بوك، وتداولتها كثير من الحسابات على فيس بوك، ما دعاه إلى حذفها بعد الهجوم الشديد الذي لقيه من الكثيرين.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ هذا الفعل مرفوض داخل المسجد، كما أنّه تعدٍ على قدسية المسجد التي أمرنا الله أن نحافظ عليها، وذلك لأن هذه الصور غير لائقة كما أنّ هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام حال التأكد من صحة الصور داخل المسجد.

وأضاف حسن لصحيفة "الوطن" المصرية أن الوزارة تفحص الصور للتأكد من حقيقتها، لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المقصرين، حفاظا على بيوت الله، كما أنّ الوزارة ستحاسب المقصرين حال ثبوت الواقعة.

وكشف مصدر، أنّ أحد الشباب الذي ظهر في الصورة يعمل في تكفين الموتي مع والده منذ عدة سنوات، كما أنّ الصورة قديمة لكنها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

المصدر: الوطن