مصر.. كاميرا مراقبة توثق جريمة قتل بشعة في الشارع والشرطة تلاحق القاتل

نشرت وسائل الإعلام المصرية مقطع فيديو يوثق جريمة قتل شهدها أحد الشوارع في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

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ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بلغت مدته 15 ثانية، وفيه شخصان أحدهما يركب دراجة نارية والآخر واقفا على الأرض بجواره وموجها سلاحا ناريا في يده لشخص ثالث داخل مركبة "توك توك".

ثوان معدودة تبادل خلالها الأشخاص الثلاثة الحديث مع بعضهم البعض، حتى أطلق حامل السلاح النار على المجني عليه الموجود داخل "التوك توك"، ليخرج المجني عليه من "التوك توك" مصابا قبل أن يحاول الفرار من الطلقات النارية التي استمر القاتل في توجيهها إليه.

تلقت قوات الشرطة بلاغا من الأهالي، وانتقلت على الفور قوة من رجال المباحث إلى موقع الجريمة، وتبين من المعاينة الأولية وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته، وجار الآن تحديد هوية الجناة من أجل إلقاء القبض عليهم.

المصدر: الوطن