مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بعد إعلان احتمالية إصابتها بمرض ثان خلال أسبوع

أثارت تصريحات جانا دياب ابنة المطرب المصري عمرو دياب، باحتمالية إصابتها بورم في الأحبال الصوتية جدلا واسعا بعد أيام من إعلانها عن إصابتها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

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وقالت جانا خلال حوارها مع برنامج "et بالعربي" إنها مرت خلال الفترة الماضية بأزمة خيبت أملها في مدرستها بلندن، وعطلتها كثيرا عن دراستها ما تسبب في طردها منها مؤكدة أن بعض أصدقائها قاموا بدعمها.

وأضافت: "رغم أنني أجتهد في دراستي جيدًا لكن كانت علاماتي في المواد الدراسية سيئة، أعراضي بسبب عدم قدرتي على التركيز بجانب القصور في الانتباه الذي سببه اضطراب فرط الحركة".

وتابعت جانا: "أنا شخصية حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت حيث أن أحبالي الصوتية تحتك بعضها، ويؤدي ذلك لحدوث ورم سرطاني وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أن أفقد صوتي".

على مدار الأيام الماضية تصدر اسم الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب جانا، محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها عن أزمتها مع مدرستها بعد اكتشاف مرضها، إذ أنها تعاني من مرض فرط الحركة والقلق الهلعي، ما أدى إلى قيام المدرسة بطردها منها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية