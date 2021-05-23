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مصري يقتل طفلته الصغيرة بسبب تبولها لا إراديا

مجتمع

مصري يقتل طفلته الصغيرة بسبب تبولها لا إراديا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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قررت النيابة العامة المصرية في جنوب الجيزة، حبس عامل بمخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلته التي تبلغ من العمر ما يقرب من عامين بسبب تبولها اللاإرادي.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بعدما اطلعت على تحريات رجال المباحث واستمعت إلى أقوال شهود العيان ووالدة الطفلة المجني عليها، قد أمرت بحبس المتهم، والد الطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة القتل المتعمد.

كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى اعتداء الأب على طفلته بالضرب بسلك كهربائي أثناء تواجده معها في المنزل بسبب تبولها لا إراديا، إلا أنها فقدت الوعي أثناء اعتدائه عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب ذهب بطفلته إلى أقرب مستشفى بعدما فقدت وعيها، ظنا منه أنها ما زالت على قيد الحياة، إلا أنه تفاجأ بوفاتها، ليقرر اختلاق كذبة أنها سقطت من "التوك توك"، في محاولة للهروب من جريمته. 

المصدر: RT

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