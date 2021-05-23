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قتيلان و12 جريحا بإطلاق نار في حفلة منزلية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

مجتمع

قتيلان و12 جريحا بإطلاق نار في حفلة منزلية بولاية نيوجيرسي الأمريكية
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موقع إطلاق النار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية
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قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار حدث خلال حفلة منزلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حسب الشرطة المحلية.

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وأوضحت شرطة الولاية عبر صفحتها في "فيسبوك" أنها باشرت التحقيق في الحادث الذي وقع ليلة الأحد في مقاطعة كامبرلند وأسفر عن مقتل رجل (30 عاما) وامرأة (25 عاما) وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت الشرطة أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى ولا توجد بينهم حالة حرجة واحدة.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن لم تنفذ توقيفات في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث والدوافع الكامنة وراءه.

المصدر: "نوفوستي"

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