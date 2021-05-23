يوروفيجين.. الاشتباه بتعاطي أحد أعضاء فرقة Måneskin الإيطالية للمخدرات على الهواء مباشرة

حامت الشبهات حول تعاطي المخدرات خلال البث المباشر، من جانب ديفيد داميانو عازف الغيتار بفرقة Måneskin الإيطالية، التي فازت في مسابقة الأغنية الأوروبية .

وفي فيديو نشره الصحفي الإيطالي ديفيد سانشيز دي كاسترو على موقع "تويتر" الخاص به، ظهر داميانو وأعضاء الفرقة الآخرين جالسين على الطاولة ويشربون الكحول. وفي إحدى اللحظات ظهر الموسيقي الشاب وهو يميل نحو الطاولة.

Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovisionpic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

وفقا لصحيفة "ميترو"، قال داميانو خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يتناول المخدرات، بل قام بجمع شظايا زجاج من الطاولة.

كما أصدرت الفرقة الغنائية، بيانا قالت فيه إنها ضد تعاطي المخدرات. كما أعرب المشاركون عن استعدادهم لإجراء اختبارات حول وجود المخدرات في الدم، لأن "ليس لديهم ما يخفونه".

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المصدر: لينتا رو