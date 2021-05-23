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يوروفيجين.. الاشتباه بتعاطي أحد أعضاء فرقة Måneskin الإيطالية للمخدرات على الهواء مباشرة

مجتمع

يوروفيجين.. الاشتباه بتعاطي أحد أعضاء فرقة Måneskin الإيطالية للمخدرات على الهواء مباشرة
Sputnik
ديفيد داميانو عازف الغيتار بفرقة Måneskin الإيطالية
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حامت الشبهات حول تعاطي المخدرات خلال البث المباشر، من جانب ديفيد داميانو عازف الغيتار بفرقة Måneskin الإيطالية، التي فازت في مسابقة الأغنية الأوروبية .

 وفي فيديو نشره الصحفي الإيطالي ديفيد سانشيز دي كاسترو على موقع "تويتر" الخاص به، ظهر داميانو وأعضاء الفرقة الآخرين جالسين على الطاولة ويشربون الكحول. وفي إحدى اللحظات ظهر الموسيقي الشاب وهو يميل نحو الطاولة.

وفقا لصحيفة "ميترو"، قال داميانو خلال مؤتمر صحفي، إنه لم يتناول المخدرات، بل قام بجمع شظايا زجاج من الطاولة.

كما أصدرت الفرقة الغنائية، بيانا قالت فيه إنها ضد تعاطي المخدرات. كما أعرب المشاركون عن استعدادهم لإجراء اختبارات حول وجود المخدرات في الدم، لأن "ليس لديهم ما يخفونه".

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المصدر: لينتا رو

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