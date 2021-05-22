أصيبت بصدمة.. بريطانية في الـ74 من عمرها تكتشف وجود أخت لها (صور)

أصيبت امرأة بريطانية (74 عاما) ولدت بلا أثر وتم تركها في قطار بعد 6 أسابيع من ولادتها، بصدمة بعد اكتشافها أختا لها لم تكن تعرفها طوال عمرها الطويل.

وتم تبني مارغريت هوجيت من قبل زوجين في ريكمانزورث، هيرتفوردشاير، بعد أن تركت على منصة في محطة لندن بادينغتون في عام 1946 عندما كانت طفلة.

ولكن لم تكتشف أخيرا بدايتها المأساوية إلا في الأربعينيات من عمرها، حيث كشفت شهادة ميلادها أن والدتها البيولوجية ووالدها كانا "مجهولين".

واعتقادا منها بأنها وصلت إلى فرصتها الأخيرة للعثور على أي شخص على قيد الحياة قد يكون قادرا على إخبارها عن بداياتها، جندت مارغريت فريق Long Lost Family للمساعدة في العثور على أي أقارب على قيد الحياة.

وقالت أثناء ظهورها في برنامج ITV يوم الثلاثاء، "إن معرفة سبب التخلي عنها هذا هو الدافع للعثور على والديها الحقيقيين".

وبعد وضع حمضها النووي في قاعدة بيانات على الإنترنت وجدت مارغريت تطابقا مع امرأة مقيمة في أستراليا تدعى كارول، والتي تبين أنها أخت غير شقيقة لأب لطفلين، ويلتقي الاثنان عبر مكالمة فيديو.

ولم تخبر مارغريت التي أمضت عامين في دار للأيتام قبل تبنيها، الحقيقة بشأن بدايتها في الحياة حتى طلبت رؤية ملف التبني عندما كانت في منتصف الأربعينيات من عمرها، حيث كشفت الوثيقة التي أظهرها الأخصائي الاجتماعي أن اسم ولقب الأم غير معروف.

وبحثا عن إجابات سافرت مارغريت إلى مركز ديدكوت للسكك الحديدية التابع لشركة Great Western Trust في أوكسفوردشاير، حيث كشف الباحثون تفاصيل سجل محطة بادينغتون في الأربعينيات وعرض عليها مقال نشر حينها تحت عنوان "التخلي عن طفل حديث الولادة على مسار قطار".

وكشف التقرير أن مارغريت تم التخلي عنها في حدود الساعة 3.35 مساء على المنصة 9 ووجدها حارس يدعى CH Cook.

وبعد وضع الحمض النووي الخاص بها على قاعدة بيانات على الإنترنت لتعقب أقاربها، وبعد تحقيق استمر لمدة ثلاث سنوات في التطابقات الأولية، اكتشف فريق البحث هوية كل من والدتها الأصلية ووالدها وبعد إجراء مقابلة مع امرأة تدعى كارول تبين أنها أخت مارغريت غير الشقيقة، ويتشاركان الأب نفسه.

وفي حديثها من منزلها في أستراليا، اعترفت كارول بأن والدها آرثر كان يعلم على الأرجح أن لديه طفلا آخر لكن لا يعلم أنها تركت وحدها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن والد كارول كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط وكان في الجيش عندما ولدت مارغريت، وتوفي عام 2010.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن والدة مارغريت وتدعى هانا توفيت أيضا في عام 1992 عن عمر يناهز 69 عاما.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية