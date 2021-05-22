سرقة بيانات شخصية لمستخدمي تطبيق "مواعدة" في اليابان

سرقت بيانات 1,7 مليون مستخدم لتطبيق المواعدة Omiai في اليابان جراء عمليات قرصنة لخادم التطبيق المذكور، وفق ما أوردت قناة NHK التلفزيونية اليابانية اليوم السبت.

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وبحسب القناة فقد اكتشفت الشرطة أن اتصالات عديدة بخادم شركة Omiai المديرة للتطبيق تم تسجيلها في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الماضي، ما أدى إلى تسريب بيانات شخصية لعدد كبير من مستخدميه كنسخ وصورة لتراخيص قيادة وجوازاس سفر ووثائق تأمين.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق Omiai أكثر من 6 مليون شخص وهو من أكثر تطبيقات المواعدة شعبية في اليابان.

وأفادت قناة NHK لاحقا بتسريب أكثر من 27 ألف وحدة بيانات من تطبيق Mercari المخصص لعمليات البيع والشراء، ومن البيانات المسروقة أرقام حسابات مصرفية مع أسماء أصحابها ممن استخدم التطبيق منذ أغسطس عام 2013 حتى يناير 2014، وكذلك بيانات محافظ إلكترونية. وأشارت الشركة المديرة إلى أنها لم تتسلم بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية جراء السرقة.

المصدر: "نوفوستي"