تركيا.. مهاجر فلسطيني يبتكر طريقة فريد للهروب عبر مطار أتاتورك

عثرت السلطات التركية بمطار "أتاتورك" في مدينة اسطنبول، على مهاجر فلسطيني مختبئا داخل شحنة إطارات طائرات قبل تحميلها على طائرة شحن متجهة للخارج.

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وبحسب وكالة ا"لأناضول"، عثر عمال الشحن على الفلسطيني البالغ من العمر 31 عاما أثناء فحص الإطارات قبل شحنها على الطائرة، ليتم إلقاء القبض عليه.

وأوضح المهاجر أنه دخل تركيا قبل شهر من الأراضي السورية عن طريق التهريب، وأنه أقام بعدد من الفنادق باسطنبول طيلة هذه الفترة حتى اختبأ قبل يوم في الشاحنة التي حملت الإطارات إلى المطار، حيث كانت تقف في أحد شوارع المدينة حسب ما أفادت "الأناضول".

وذكر أن هدفه من ذلك كان الذهاب إلى ألمانيا ليلتحق بعائلته هناك، على حد قوله.

وعقب ذلك تم تسليم المهاجر إلى الجهات المعنية بعد إجراء الكشف الطبي عليه، ليتم بعدها اقتياده إلى مديرية الأمن بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: الأناضول