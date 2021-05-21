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إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم عن دلال عبد العزيز.. ومصدر يكشف تطورات حالتها الصحية

مجتمع

إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم عن دلال عبد العزيز.. ومصدر يكشف تطورات حالتها الصحية
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كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان سمير غانم، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في الوقت الذي فضلت فيه الأسرة إخفاء خبر وفاته عنها.

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وكشف أحد المقربين من عائلة سمير غانم، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حيث قررت الأسرة عدم إخبارها بوفاة الفنان الكبير خوفا من تدهور حالتها، خاصة وأن وضعها الصحي غير مستقر حتى الآن، وذلك بعد أكثر من أسبوعين قضتهما داخل مستشفى العزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

المصدر: الوطن

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