شاهد.. شقيقة سمير غانم تنهار أمام المستشفى

رصدت وسائل الإعلام المصرية انهيار شقيقة الفنان الراحل سمير غانم، وبكاءها الشديد أمام المستشفى، قبيل إخراجه لإتمام عملية تشييعه ودفنه.

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وحرص عدد من الفنانين على إلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم، ومن أبرزهم وفاء عامر وبوسي شلبي وهشام ماجد.

يذكر أن الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة.

المصدر: الوطن