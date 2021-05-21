 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي

شاهد.. شقيقة سمير غانم تنهار أمام المستشفى

مجتمع

شاهد.. شقيقة سمير غانم تنهار أمام المستشفى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qg0z

رصدت وسائل الإعلام المصرية انهيار شقيقة الفنان الراحل سمير غانم، وبكاءها الشديد أمام المستشفى، قبيل إخراجه لإتمام عملية تشييعه ودفنه.

إقرأ المزيد
مصر.. جثمان الفنان سمير غانم يصل إلى مثواه الأخير (صور)
مصر.. جثمان الفنان سمير غانم يصل إلى مثواه الأخير (صور)

وحرص عدد من الفنانين على إلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم، ومن أبرزهم وفاء عامر وبوسي شلبي وهشام ماجد.

يذكر أن الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا