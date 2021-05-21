استطلاع: الشباب البريطاني يؤيد إلغاء النظام الملكي

أظهر استطلاع جديد للرأي أن فئة الشباب في بريطانيا تؤيد إلغاء النظام الملكي، في تحول دراماتيكي للرأي العام البريطاني.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته YouGov أن ما لا يقل عن 41 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما يفضلون أن يكون لديهم رئيس منتخب للدولة، بينما قال 31 في المائة أنهم يفضلون بقاء النظام الملكي.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 4870 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما، أن 53 في المائة على الأقل يدعمون النظام الملكي، وقال ما لا يقل عن 81 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما إنهم يفضلون النظام الملكي.

وأظهرت استطلاعات سابقة أن البريطانيين الشباب لديهم "وجهة نظر إيجابية" عن الأمير هاري وميغان ماركل أكثر من نظرائهم الأكبر سنا، الذين قال التقرير إن لديهم "مشاعر سلبية للغاية تجاههم".

وقال استطلاع YouGov: "كما كان شائعا في استطلاع YouGov السابق حول دوق ودوقة ساسكس، هناك اختلاف كبير في الرأي بين الأعمار. ما يقرب من نصف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 (48 في المائة) يشعرون بمزيد من التعاطف مع هاري وميغان، في حين أن 15 في المائة أكثر تعاطفا مع كبار أفراد العائلة المالكة".

المصدر: "الإندبندنت"