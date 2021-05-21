صانع المحتوى سيف الشواف: "من لا يؤازر المظلوم فقد أصبح تلقائيا مع الظالم"!

خصصت حلقة ناس أونلاين حديثها عن أثر الحملات الرقمية في الأحداث الأخيرة بفلسطين، وأهمية تفاعل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال القضية ودعمها.

واستضاف البرنامج صانع المحتوى، سيف الشواف، الذي أطلق العديد من الفيديوهات الداعمة لفلسطين، حيث قال إن "الأحداث الحالية شجعت الناس على النشر دون خوف، وهذا من شأنه أن يوصل القضية للعالم بأكمله ويعرّف الجميع أن هناك مظلومين"، وأضاف أن صانعي المحتوى يجب أن يقدموا محتوى مبسطا وسلسا، يمكنه توصيل فكرة عما يحدث بثوان قليلة، لهذا يجب أن يكون المحتوى مبتكرا وغير ممل وهادفا بالوقت ذاته.

وأضاف الشواف أن من أهم النقاط التي يجب البناء عليها هي "الحقائق التي يرتكز عليها صانع المحتوى في لفت النظر للقضية الفلسطينية، فالحقيقة أن الفلسطينيين مظلومون وأن هناك أطفالا ونساء يموتون، وهو ما يجب تسليط الضوء عليه".

أما فيما يخص الانتقادات التي طالت بعض المؤثرين الذين أبدوا موقفا محايدا أو سلبيا تجاه ما يحدث في فلسطين، اعتبر الشواف "من لا يؤازر المظلوم فقد أصبح تلقائيا مع الظالم"، وتمنى من هؤلاء مراجعة أنفسهم والاطلاع جيدا على ما يحدث.