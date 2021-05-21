الأمير هاري يعترف بتعاطي المخدرات: شعرت أنني محاصر في القصر

قال الأمير هاري إنه لم يتلق تشجيعا على مناقشة صحته العقلية عندما كان طفلا بعد وفاة والدته المفاجئ، كاشفا أنه اعتمد على الكحول والمخدرات "لتخدير الألم وشعوري بالحصار في القصر".

وفي مقابلة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجه الجديد، The Me You Can't See، قال: "عندما حاولت طلب المساعدة من عائلتي عندما كانت تميل ميغان إلى الانتحار، قوبلت بالصمت والإهمال".

وأضاف: "لقد أمضينا أربع سنوات نحاول النجاح والبقاء والاستمرار في القيام بواجباتنا الملكية... لكن ميغان كانت تعاني"، كاشفا أن "مشاعر ميغان وقتها ذكرته بأيام والدته الأخيرة".

ورأى أن "التاريخ كان يعيد نفسه.. تمت مطاردت والدتي الأميرة ديانا حتى وفاتها بينما كانت على علاقة بشخص ليس أبيض اللون.. وكان يمكن أن أفقد امرأة أخرى في حياتي بسبب الأشخاص نفسهم".

وأشار إلى أن عائلته حاولت منعه وميغان من المغادرة عندما كانت تواجه ميولا انتحارية، معترفا بتعاطي المخدرات وشرب الكحول عندما كان في الثلاثينيات من عمره.

المصدر: "ديلي ميل"