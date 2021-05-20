مصر.. هجوم على رانيا يوسف بعد مشادة مع شابة فلسطينية بسبب فيديو

تناولت وسائل الإعلام المصرية نشوب أزمة بين الفنانة المصرية رانيا يوسف وشابة فلسطينية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة عبر صفحتها الشخصية على موقع فكتبت لها إحدى المتابعات، "إحنا بنموت بفلسطين وأنتي خائفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

هذا التعليق استفز رانيا يوسف وجعلها ترد على تلك المتابعة بأسلوب غير لائق، حيث كتبت رانيا، "بتموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستجرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي إنتي".

وتسبب تعليق رانيا يوسف في هجوم كبير عليها من عدد كبير من المتابعين، مما دفعها إلى حذف تعليقها بعد كتابته والهجوم على الفتاة الفلسطينية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية