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جمعية روسية تقترح التخلي عن الأوعية وأدوات المائدة البلاستيكية

مجتمع

جمعية روسية تقترح التخلي عن الأوعية وأدوات المائدة البلاستيكية
Globallookpress
صورة أرشيفية
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بعثت الجمعية "الصناعية في سبيل البيئة النظيفة" الروسية برسالة إلى وزارة الصناعة والتجارة الروسية حيث بادرت إلى التخلي عن الأوعية وحيدة الاستخدام وأدوات المائدة البلاستيكية.

مثل حاويات للوجبات الجاهزة والبيض وذلك لأن المواد التي تصنع منها تلك الأوعية والحاويات لا يمكن معالجتها، ما يلحق أضرارا كبيرة بالبيئة.

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أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية التي اطلع مراسلها على مضمون الرسالة.

جدير بالذكر أن الهيئات والإدارات الفدرالية ذات الصلة عليها أن ترسل إلى الحكومة نهاية الربع الثاني للعام الجاري قائمة بالسلع والمنتجات التي يجب أن يكون حجم مبيعاتها محدودا والتي من الضروري الحد التدريجي من تداولها في المستقبل. وقد أدرجت الجمعية الأوعية وأدوات المائدة البلاستيكية على تلك القائمة.

وترى الجمعية أنه يجب أن تتضمن القائمة المنتجات المصنوعة من البوليسترين الموسع، وهي مادة تستخدم بشكل أساسي للتغليف الثانوي كمواد للحشو. كما أنها تستخدم في صنع أدوات المائدة وحاويات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة.

يذكر أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، بما فيها روسيا، قد اقترحت فرض حظر تدريجي على استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا

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