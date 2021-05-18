عارضة الأزياء ناعومي كامبل تستقبل مولودتها الأولى

أعلنت عارضة الأزياء ناعومي كامبل، اليوم الثلاثاء أنها أنجبت مولودتها الأولى، وشاركت صورة لها وهي تمسك بقدمي رضيعتها.

وكتبت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 50 عاما على موقع "اسنتغرام": "نعمة صغيرة جميلة اختارتني لأكون والدتها. يشرفني أن تكون هذه الروح اللطيفة في حياتي ولا أجد كلمات أصف بها هذا الرباط الأبدي الذي اقتسمه معكِ يا ملاكي. لا يوجد حب أكبر من ذلك".

ولم ترد تفاصيل عن الولادة أو عن الاسم الذي اختير للرضيعة.

وكانت كامبل أول عارضة أزياء سمراء تظهر على أغلفة مجلة "فوغ" الفرنسية، وكانت أيضا أول عارضة أزياء سمراء تظهر على غلاف عدد سبتمبر الرئيسي لمجلة "فوج" الأمريكية.

وبدأت عارضة الأزياء البريطانية مشوارها وهي في مرحلة المراهقة، وشاركت في عروض لدور أزياء كبرى مثل "فيرزاتشي" و"شانيل" و"برادا" و"دولتشي آند جابانا".

المصدر: "رويترز"