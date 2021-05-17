الكشف عن التفاصيل الكاملة لأزمة الفنانة مها أحمد مع أحمد السقا وأمير كرارة

اشتعلت أزمة كبيرة في الوسط الفني بمصر، بعدما خرجت الفنانة مها أحمد للهجوم على أحمد السقا وأمير كرارة، بأنهما لم يهتما بها بعدما طلبت منهم العمل معهم لأنها منذ فترة طويلة لم تعمل.

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وكتب أمير كرارة ردا عليها: "أنا عمري ما شوفتها أصلا والله، مجدي وخالد وصلاح كامل ناس محترمة، ودخلت بيتهم، وجملة (الدور بينادي صاحبة) دي أكيد معرفش بتتقال إزاي، والله سبحان الله مع إنها كانت مبسوطة، ومن جملة كتع كسح كسل".

وبعدها جاءت الكثير من رسائل تدعو للصلح بين الطرفين من الوسط الفني، من بينهم نشوى مصطفى، التي كتبت: "يا رب وحياة حبيبك النبي يتصالحوا ويتصافوا، كلهم طيبين، وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم هيسامحوا لأنهم عارفين الظروف، وأكيد مقدرنها، الحياة مش مستاهلة خناق وبتخلص في ثانية وادينا شايفين، والناس اللي بتنفخ في النار من تحت لتحت حاقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم، وخلينا نسعى في الخير إحنا عيلة واحدة واللي غلط أكيد ميقصدش التمس لأخيك ألف عذر، ويا رب بحق الأيام الطيبة تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان".

ومن ضمن الفنانين الذين دعو للصلح أحمد التهامي وكتب: "دول أخواتي ودول أخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصوال، وعارف إنها واحدة ست مش قدرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل، ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

ورد أمير كرارة على منشور أحمد التهامي يعلن إنهاء الخلاف من جانبه وقال بتعليق كتب به: "مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش، وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخويا".

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا بشأن الخلافات الناشبة، وقالت النقابة في بيانها: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها، رموز الحركة الفنية وصنّاعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية، الالتفاف حول قضايا الوطن والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة".

واستكمل البيان: "وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته الصناعة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرّفة، مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة".

وأضاف البيان: "لذا يناشد مجلس إداراة نقابة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل الالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما يدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

المصدر: الوطن