ملكة جمال الكون 2021 مكسيكية (فيديو+ صور)

فازت الشابة المكسيكية، أندريا ميسا، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021.

وتم منح الفائزة، البالغة من العمر 26 عاما، من تشيهواهوا، التاج الماسي من قبل ملكة جمال الكون 2019، ممثلة جنوب إفريقيا، زوسيبيني تونزي.

وحلت في المركز الثاني البرازيلية، جوليا جاما، وفي المركز الثالث ممثلة بيرو، يانيك ماسيتا.

وتعمل ميسا كمبرمجة، وتدعم السياحة في تشيهواهوا، وتدافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

¡No cabe la emoción en mí! 🇲🇽❤️ ¡Ganamos! pic.twitter.com/jE3XsgdX9T — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

Lo logramos, gracias por todo su apoyo 🇲🇽❤️🥰 pic.twitter.com/3fXDzQV39o — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

المصدر: RT