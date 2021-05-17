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ملكة جمال الكون 2021 مكسيكية (فيديو+ صور)

مجتمع

ملكة جمال الكون 2021 مكسيكية (فيديو+ صور)
twitter.com/andreamezamxu
أندريا ميسا
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فازت الشابة المكسيكية، أندريا ميسا، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021.

وتم منح الفائزة، البالغة من العمر 26 عاما، من تشيهواهوا، التاج الماسي من قبل ملكة جمال الكون 2019، ممثلة جنوب إفريقيا، زوسيبيني تونزي.

وحلت في المركز الثاني البرازيلية، جوليا جاما، وفي المركز الثالث ممثلة بيرو، يانيك ماسيتا.

وتعمل ميسا كمبرمجة، وتدعم السياحة في تشيهواهوا، وتدافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

المصدر: RT

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