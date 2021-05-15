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فتاة فلسطينية تجسد معاناة شعبها بدموع وكلمات (فيديو)

مجتمع

فتاة فلسطينية تجسد معاناة شعبها بدموع وكلمات (فيديو)
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قالت فتاة فلسطينية إنه لا يمكنها عمل أي شيء لمساعدة شعبها في الحرب التي تجري حاليا، مشيرة إلى أنها ترغب في أن تصبح طبيبة أو شخصا يمكنه مساعدة مواطنيه.

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وأضافت الفتاة في مقطع فيديو قصير وهي تبكي بحرقة وتتكلم باللغة الإنكليزية: "لا يوجد شيء يمكنني القيام به في هذه الحرب، أريد فقط أن أصبح طبيبة أو شخصا يمكنه مساعدة شعبي". 

وتابعت: "أنا لا أعرف ما يجب القيام به" مشيرة إلى أن "الضحايا الرئيسيين لأي حرب هم الأطفال.. لا تنسوا هذا"

المصدر: RT

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