فتاة فلسطينية تجسد معاناة شعبها بدموع وكلمات (فيديو)

قالت فتاة فلسطينية إنه لا يمكنها عمل أي شيء لمساعدة شعبها في الحرب التي تجري حاليا، مشيرة إلى أنها ترغب في أن تصبح طبيبة أو شخصا يمكنه مساعدة مواطنيه.

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وأضافت الفتاة في مقطع فيديو قصير وهي تبكي بحرقة وتتكلم باللغة الإنكليزية: "لا يوجد شيء يمكنني القيام به في هذه الحرب، أريد فقط أن أصبح طبيبة أو شخصا يمكنه مساعدة شعبي".

وتابعت: "أنا لا أعرف ما يجب القيام به" مشيرة إلى أن "الضحايا الرئيسيين لأي حرب هم الأطفال.. لا تنسوا هذا"

المصدر: RT