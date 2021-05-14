ابنة سعيد صالح تعلق على عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان لأول مرة منذ تاريخ صدورها

عبرت هند صالح، ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، عن استيائها من تلوين مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي يؤدي فيها والدها دورا كبيرا، بجانب الفنان الشهير عادل إمام.

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وقالت ابنة الفنان الراحل: "محدش رجعلنا، كلنا أعضاء في جمعية أبناء فناني مصر، ومش عاجبني التلوين، إحنا عرفناها كدة وحبناها كدة".

وتابعت: "لو بنعمل ده عشان وجهة نظر الأجيال الجديدة إنهم مش بيحبوا الأبيض والأسود، يبقى دون المساس بالنسخة الأصلية، لأن دي الأصل".

تؤكد هند صالح، أن أيام العيد لديها تعد ذكرى خاصة جدا لدخول والدها منازل المصريين بأعماله الخالدة، قائلة: "كان كوميديان من غير مجهود، مش بيرمي إفيهات كانت دي طبيعته، بتفرج دلوقتي على العيال كبرت، واكتشفت إن بابا دمه خفيف أوي، رغم إني شوفتها كتير، بس كل مرة كأنها أول مرة".

وتابعت ابنة الفنان الراحل: "بحب أشوف كل أعماله، ومسرحياته خصوصًا في العيد، اليوم عندي بيتلخص في مسرحياته وطبق كحك وقعدة في البيت، والغدا رنجة، دي طقوسنا وبنحس إنه معانا".

المصدر: موقع "هن"