فنان مصري مشهور يروج لإعلان عن منتج مصري كبديل لـ"الفياغرا"

أقدم الفنان المصري، سيد بدرية، على الترويج لمنتج مصري في الولايات المتحدة الأمريكية كبديل لـ"الفياغرا"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقام بدرية بالترويج لفوائد "البطارخ البلدي" كبديل للحبوب الزرقاء "الفياغرا"، وذلك كونها وجبة يقدمها بمطعمه بالولايات المتحدة "Organic Egyptian Bottarga بطارخ حميد البلدي".

وفي منشورات الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وصف ما يقدمه الكافيار البلدي بالأفضل في العالم معتبرا المصري منه هو جوهرة خفية في البحر المتوسط، ويتميز بلونه الذهبي، مدونا عبر صفحته تعليقا: "بطارخ حميد البلدي أعظم بطارخ في العالم. صناعة مصرية وأفتخر".

وأضاف الفنان المصري، أن الكافيار المصري مثير للشهوة الجنسية: "فلتذهب الحبوب الزرقاء (الفياغرا) إلى الجحيم.. البطارخ عندها الحل".

والفنان سيد بدرية، ممثل مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شارك في أفلام عدة من بينها، يوم الاستقلال، وثلاث ملوك، والرجل الحديدي، وعمل مع جيمس كاميرون وانطونى بركنز.

وحصل الفنان سيد بدرية على جائزة أحسن فيلم في مهرجان نيويورك، وشارك في عدة مهرجانات، منها دبي والقاهرة بفيلم الشرق في أمريكا.

المصدر: المصري اليوم + الوطن