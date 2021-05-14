مصر.. فنان يتعرض للتنمر بسبب صورة ويستنجد بالفنانين لإنقاذه

اشتكى الفنان المصري، محمد عيد، من تعرضه للتنمر بسبب مشاركة صوره عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكتب عيد: "للأسف قررت إغلاق الصفحة بعد الهجوم والشتايم والألفاظ اللي اتعرضت ليها بجد هتوحشوني أوي أشوف وشكم بخير يا أحلى أصدقاء"، لكنه تراجع بعد هذا القرار ووجه الشكر لمن دعموه.

وكتب عيد: "بجد شكرا يا أصدقائي على دعمكم وثقتكم الغالية، أنا تراجعت عن قرار إغلاق الصفحة، وهفضل جنبكم وهكمل في طريقي بجد أحلى أصدقاء"، إلا أن التعليقات السلبية استمرت ضده، ليعود ثانية ويستغيث بالفنانين، حتى يستطيع مواجهة التنمر: "يا ريت صوتي يوصل للفنانين عشان يدعموني في مواجهة التنمر اللي بتعرض له عشان أعرف أكمل في طريقي، يا ريت تعملوا مشاركة لمنشوري".

وأضاف، أنه ما زال يعاني من الشتائم والإهانات بعدما طلب الدعم: "حرام بجد كمية الشتايم والإهانات اللي بتجيلي دي كل ده عشان طلبت دعم حرام عليكم، ليه تعملوا فيّا كده حسبي الله ونعم الوكيل في كل من شتمني وأهانني وظلمني، أنا هريحكم مني خالص وسيبهالكم وماشي خالص منكم لله".

وقدم الفنان محمد عيد عددًا من الأعمال الفنية، كان أشهرها فيلم الرجل الأبيض المتوسط مع الفنان أحمد آدم والفنان الراحل عزت أبو عوف، والفنانة نشوى مصطفى، كما شارك في فيلم شارع الهرم مع الفنان سعد الصغير.

المصدر: الوطن