متحف مدام توسو ينقل تمثالي هاري وميغان من القاعة الملكية إلى قاعة هوليوود

قرر متحف مدام توسو في لندن نقل تمثالي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، من القاعة الملكية إلى قاعدة هوليوود، بعد أن قرر الزوجان التخلي عن واجباتهما الملكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم وضع التمثالين في القاعة المخصصة للنجوم مثل جورج كلوني وفيكتوريا وديفيد بيكهام.

وقال تيم ووترز، المدير العام للمتحف: "قررنا نقل تمثالي الأمير هاري وميغان ماركل للانضمام إلى تماثيل أصدقائهما في هوليوود، مما يعكس مكانتهما الجديدة على المسرح العالمي، ضمن نخبة هوليوود".

يذكر أنه جرى كشف النقاب عن تمثال ميغان الشمعي قبل 10 أيام من زفافهما الملكي، وتم وضعه إلى جانب تمثال الأمير هاري الذي كان موضوعا إلى جانب الملكة إليزابيث ودوق إدنبرة الراحل الأمير فيليب، مع كيت ميدلتون والأمير وليام على الجانب الآخر.

المصدر: "ديل ميل"