استطلاع الرأي: ثلث الروس يتخلون العام الجاري عن إجازاتهم الصيفية

قرر ما يزيد عن 30% من الروس التخلي عن طلب إجازات الصيف الجاري على خلفية الأسعار الباهظة للاستجمام الصيفي في روسيا.

توصل إلى هذا الاستنتاج الخبراء في مركز "زاربلاتا. رو" الروسي للخدمات. مع ذلك فإنهم أشاروا إلى أن نصف الروس تخلوا العام الماضي عن الاستجمام الصيفي في المنتجعات الروسية والأجنبية.

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وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن المركز المذكور أجرى استطلاع الرأي بين المواطنين الروس الذين عزا 19% منهم سبب تخليهم عن الإجازة إلى الحدود المغلقة مع غالبية البلدان. وأما 16% منهم فبرر تخليه عن الاستجمام الصيفي بالسعر الباهظ للدولار. وقال 14% منهم إن سبب ذلك هو الأوضاع الصحية الوبائية المعقدة. أما 11% منهم فأشاروا إلى الأموال غير الكافية للاستجمام في المنتجعات.

وعلاوة على ذلك فإن القرار الحكومي بالحد من المواصلات الجوية مع تركيا أثر كذلك على رأيهم، إذ أن 4% من السياح الروس كانوا قد دفعوا سعر الفنادق التركية للاستجمام في هذا البلد.

أما غالبية من تقدموا بطلب الإجازة فقالوا إنهم سيقضونها في منازلهم الصيفية (23%) أو سيقومون برحلات سياحية داخل روسيا (21%) أو يبقون في البيت (15%). وقال 9% من الروس إنهم لم يتخذوا بعد أي قرار بهذا الشأن.

يذكر أن استطلاع الرأي طال ألفي مواطن روسي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا