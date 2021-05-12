مصر.. الفنانة نهى العمروسي تعلق بعد إخلاء سبيل المتهمين في قضية فتاة "فيرمونت"

علقت الفنانة المصرية نهي العمروسي، والدة نازلي كريم، الفتاة التي كانت متهمة في قضية "فيرمونت" الشهيرة، على قرار النيابة المصرية حول إخلاء سبيل المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة.

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وأضافت العمروسي أن "ابنتها حصلت على قرار إخلاء سبيل من قبل النائب العام، لكنها كانت موجودة على ذمة التحقيقات" قائلة: "لو كان النائب العام شايف إن بنتي متهمة مكنشي أخلى سبيلها من فترة".

ووجهت العمروسي رسالة للمصرييين قائلة: "بشكر كل الناس اللي ساندوني ووقفوا جنبي أنا وبنتي في الأزمة الصعبة دي، واللي يهمني دلوقتي أنا وبنتي مش الناس اللي أساءوا لينا".

وأصدرت النيابة العامة أمرا مؤقتا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قبل المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم.

المصدر: الوطن