موسيقار مصري يكشف سبب إعجاب مبارك بفكرة الزواج من أجنبيات

كشف الموسيقار المصري المعروف هاني مهنا، عن موقف ربطه بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقته بنجليه جمال وعلاء.

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وأكد خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي بقناة "القاهرة والناس" أن الرئيس المصري الراحل أعجب بفكرة زواج مهنا بغير مصريات.

وأضاف: "لما كتبوا في الصحافة خطوبة هاني مهنا من فرنسية فكنا نفتتح مدينة الإنتاج الإعلامي مع الرئيس الراحل مبارك ووقتها قال لي وانا اقف بجانب الفنانين: ايه يا عم هاني انت عمال تتجوز من أجانب وتديهم الجنسية المصرية واحنا بنقول تحديد النسل؟.. انت فيه ايه وايه السبب معجبكش مصرية؟، فقلت له: "لو اتجوزت مصرية لما يحصل مشكلة هتتفاقم إنما من اجنبية هتلم شنطها ونحجز طيران والموضوع يخلص والمشكلة تدوب بسرعة"، حينها نظر لصفوت الشريف وقال له: "والله فكرة يا صفوت".

ونفى مهنا تقربه من رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك أثناء وجودهم في السجن ليستفيد منهم، متابعًا: "أستفيد من إيه ناس محبوسين وإحنا محبوسين كلنا".

وأضاف أنه على تواصل مع أبناء مبارك حتى الآن، حتى أنهما حضرا زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا، معلقا على تصريحات شقيق الفنان عمر خورشيد بعد وفاة صفوت الشريف، أنها تصريحات هزلية.

وأوضح أن ليلة حادث الفنان عمر خورشيد كانا مجتمعان، ذاكرا أنه "عرض عليه أن يذهبا معا لمكان آخر، إلا أنه رفض لارتباطه بموعد سفر في السادسة صباحا".

وأشار إلى أن "الحادث وقع نتيجة قيام الفنان عمر خورشيد بالقيادة بسرعة هو أحد زملائه الذي حاول تفادي إحدى السيارات ما جعله ينحرف ناحية سيارة خورشيد، ما أدى إلى اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة التي كسرت زجاج السيارة، وتطاير ليصيبه في رقبته ويسبب له نزيف قوي، لم يتم اللحاق به، لتأخر سيارة الإسعاف في الوصول".

المصدر: وسائل إعلام مصرية