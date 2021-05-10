فيديو لفتيات يرقصن قرب نصب تذكاري يثير جدلا في روسيا

لاحظ بعض زوار موقع "مركز أومسك للترامبولين" منشورا غريبا، قامت بنشره هذه المؤسسة المختصة في مجال اللياقة البدنية.

المركز، ومن خلال سعيه للتعبير عن "حسه واندفاعه الوطني" نشر شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من الفتيات وهن يقفزن على مِنَطَّات (الميثاب –Trampoline) بالقرب من نصب النصر التذكاري في مدينة أومسك.

في الشريط ظهرت 5 فتيات بقبعات وسترات عسكرية من زمن الحرب الوطنية العظمى من الأعلى، ومن الأسفل زي رياضي، وهن يقفزن ويرقصن بفرح وسعادة.

انتشر الفيديو بسرعة عبر الشبكات الاجتماعية، مثيرا غضب معظم الذين شاهدوه. واعتبر المعلقون، أن منظمي الفعالية يفتقرون للذوق واللباقة والحس السليم، لأنهم لم يدركوا بأن هذا التصرف العبثي غير لائق بالقرب من نصب أقيم لتخليد ذكرى الذين سقطوا دفاعا عن الوطن.

Таким незатейливым способом сотрудники фитнес-клуба решили попиариться на теме 9 Мая. Танец возмутил всех, кто его видел:https://t.co/fAprhd0IpPpic.twitter.com/8QxuK0Bu8C — @kpru (@kpru) May 10, 2021

وكان العذر أقبح من الذنب، عندما أكدت إدارة مركز الترامبولين، أن الفيديو لم يستخدم كمادة ترويج إعلانية، واعتذرت الإدارة، ولكنها على ما يبدو لم تدرك حتى الآن سبب امتعاض المواطنين.

وجاء في اعتذار الإدارة: "توقفوا أيها الناس. تم تصوير الفيديو المنشور في يوم النصر، كعلامة امتنان وشكر لأسلافنا لأنهم منحونا حياة خالية من الاضطهاد الفاشي. تم تصوير معظم الفيديو (على الترامبولين) عند مدخل حديقة النصر، وليس في النصب التذكاري نفسه".

المصدر: kp.ru