لأسباب ما زالت مجهولة.. فلسطيني يحاول دفن 3 من أطفاله جنوب الخليل

أنقذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 3 أطفال بعد أن حاول والدهم دفنهم في قرية الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية إنه "لدى وصول الأجهزة الأمنية للمنطقة، هرب الوالد مخلفا وراءه ثلاثة أطفال بأعمار 2 -3 سنوات، وتم تسليمهم لشرطة حماية الأسرة".

وحول الأسباب التي دفعت بالوالد لمحاولة دفن أطفاله، أشارت المصادر إلى أن "التحقيقات في الحادث ما زالت في بدايتها ومن الصعب تحديد السبب الحقيقي وراء ذلك".

المصدر: "معا"