"المسحراتي".. مصري تحدى الصعاب والمرض للمحافظة على عهد قطعه لوالده

الحاج هاشم العيسوى يبلغ من العمر 78 عاما وما زال يمارس مهنة المسحراتي في شهر رمضان، ورغم إصابته بورم سرطاني إلا إنه كان يهرب من عمله حتى يوقظ الناس للسحور.

لم يبال الحاج هاشم العيسوي بالمرض وعلامات الشيخوخة التي حددت ملامح وجهه ولا عدم قدرته على الحركة مثلما كان في ريعان شبابه، فكل ما يهمه هو إرضاء والده حتى لو كان متوفيا منذ سنوات، وأخذ عهدا على نفسه أن يكمل مسيرته وأن يكون خليفته في المنطقة وأقدم مسحراتي على طريقة والده بالكلمات نفسها التي كان يرددها.

وعن حكاية المسحراتي، قال هاشم العيسوى لـ"اليوم السابع": "وأنا عندي 13 سنة كنت بسحر الناس في أشمون بمحافظة المنوفية، وكنت مرتبط بوالدي ووالدتي جدا وورثت مهنة المسحراتي من جدي وأبويا كانوا بيسحروا بطريقة مختلفة غير دلوقتي.. كنا بنقول مدح في الرسول وإنشاد ديني وكلام كله مدح وعظة ومبهج وده خلى الناس كلها تحبني وتحب أبويا الله يرحمه".

وأضاف: "زمان مكنش فيه نور في الشوارع كنت بمسك الفانوس لأبويا فى الشارع عشان أنورله الطريق ولما أبويا مات سنة 1963 ورثت الطبلة بتاعته وبقيت أسحر من بعده الناس بنفس طريقته".

وتابع: "لما كنت في الجيش كنت ساعات أغيب عشان أروح أسحر الناس في رمضان ولما اشتغلت بردو كنت بهرب من الشغل بليل عشان أسحر الناس وكانوا يخصمولي بس مكنتش بزعل المهم أواظب على مهنة أبويا، ولو بطلت يوم بحس إن أبويا هيزعل مني فكنت لازم أروح أصحي الناس".

وقال: "أنا قولت للدكاترة أنا هوقف علاجي بتاع السرطان في رمضان عشان أسحر الناس واعرف أنادي وأغني"، والحاج هاشم العيسوي مريض بورم سرطانى في الفم، ويؤثر ذلك على كلامه وصوته ورغم ذلك طلب من الأطباء وقف العلاج في شهر رمضان حتى يستطيع ممارسة مهنة السحور في رمضان من أجل إرضاء والده المتوفي.

وعن علاجه قال العيسوي: "أنا بقالي 8 شهور بعمل إشاعات وتحاليل وجيت قبل رمضان إتحايلت على الدكاترة علشان أوقف العلاج وعشان أنا تعبت وفمي تعبني وبيجيب دم والعلاج ده مش يخليني أعرف أسحر الناس وأنادي عليهم، أصل أنا باخد جلسات شعاع وبقعد على الجهاز ووقفت كل ده عشان رمضان".

واستكمل حديثه قائلا: "زمان كانت الناس حلوة وكان إلي عامل كنافة أو حاجة حلوة لازم يطلع للمسحراتي.. كان في خير.. أصل لو حبينا بعض ربنا هيحبنا وأنا طالع اسحر الناس في رمضان عشان خاطر ربنا وعشان خاطر أبويا ميزعلش".

واختتم قائلا: "يا عالم رمضان الجاي هسحر ولا لا بس حتى لو بقى عندي 200 سنة مش 80 بس هطلع أسحر الناس بردو".

المصدر: "اليوم السابع"