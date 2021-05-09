مصر.. كنائس شبرا تغلق أبوابها وتعلق الخدمات بعد إصابة عدد كبير من الكهنة بكورونا

كشفت بيانات رسمية للكنائس القبطية الأرثوذكسية بمنطقة شبرا في القاهرة، عن تفشي الإصابات بكورونا بين الكهنة والأقباط في تلك المنطقة خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة.

ودفع ذلك إلى غلق الكنائس وتعليق كافة الخدمات الكنسية اعتبارا من يوم الاثنين وحتى نهاية مايو الجاري.

وتسببت موجة الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا، خاصة بين الكهنة، إلى اتخاذ الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، قرارا بإيقاف كل الخدمات والقداسات واغلاق كنائس شبرا الشمالية حتى نهاية مايو الجاري.

وقال الأنبا أنجيلوس في بيان له: "نظرا لتطور الأمور من جهة إصابات الكهنة على مستوى كنائس شبرا الشمالية وأصبح الكهنة بين مصابين ومخالطين وازدياد الحالات بصورة حادة بين أفراد شعب الكنائس فقد تقرر إيقاف كل الخدمات والقداسات على مستوى كنائس شبرا الشمالية اعتبارا من الاثنين الموافق للعاشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر واقتصار الإفتقاد على الاتصال التليفوني ووسائل التواصل الإجتماعي".

كما اتخذت عدد من كنائس إيبارشية شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس القرار ذاته بشأن "كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة طوسون، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة بمنطقة عياد بك لشبرا، كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا".

وقالت كنيسة مارمينا بمنطقة شبرا في بيان إن القرار جاء نظرا لزيادة حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى وقف جميع قداسات الشعب.

وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن في بيان رسمي، وفاة القس جرجس أبو اليمين، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبي الفرج، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر قارب 54 عاما، وبعد خدمة كهنوتية دامت لحوالي 15 سنة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية