مجهولون يطلقون سراح كلاب من المأوى في ريازان الروسية

قال مصدر في إدارة ريازان بروسيا، إن مجهولين دخلوا إلى ملجأ الحيوانات الضالة في المدينة، وحطموا كاميرات المراقبة، وفتحوا الأقفاص وأطلقوا سراح الكلاب.

وأضاف المصدر: "تشير معطيات ملجأ رعاية الكلاب الشاردة الموجود في أرض المصنع السابق سنتروليت، إلى أنه تم في الساعة الثالثة صباحا من يوم 9 مايو، تعطيل عمل كاميرا مراقبة الكلاب، وبعد ذلك فتح مجهولون الأقفاص وأطلقوا سراح الكلاب التي سرحت في شوارع المدينة".

وشدد المصدر، على أن عناصر المؤسسة المذكورة يتخذون كل التدابير اللازمة، بالتعاون مع سلطات المدينة، للقبض على الحيوانات".

وذكر المصدر، أن سيارة صدمت أحد الكلاب الهاربة وتسببت بمقتله، ولقي كلب آخر مصرعه بعد أن نهشته مجموعة من الكلاب الهاربة.

وتقوم الشرطة المحلية، بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والقبض على المذنبين.

المصدر: نوفوستي





