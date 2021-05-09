السلطات المصرية تعلن مساعدتها لأمريكية مصابة بالسرطان في تحقيق "حلمها"

مددت السلطات المصرية إقامة سائحة أمريكية مصابة بالسرطان، لتتمكن من زيارة آثار الأقصر، بعدما تحقق حلمها بزيارة مصر ومشاهدة آثارها.

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وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني إن "السيدة الأمريكية غلوريا فيتال، طالبت بمد إقامتها لزيارة آثار الأقصر، وسنحقق لها رغبتها".

اليوم السابع

وكانت الأمريكية غلوريا فيتال وصلت مع أسرتها إلى الأهرامات ضمن برنامج سياحي متكامل نظمته لها "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، لتحقق حلمها بزيارة "أول التاريخ ومهد الحضارة".

وكانت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تواصلت مع داستن فيتال نجل غلوريا، التي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها بزيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، وأبلغته بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى مطار مصر.

كما أعدت التنسيقية لأسرة للسيدة الأمريكية وابنها برنامجا سياحيا متكاملا "يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور مصر"، وفق ما أورد موقع "اليوم السابع".

وتوجهت التنسيقية بالشكر لداستن فيتال على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، وأكدت أنه من منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإنها سترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ وستصطحب غلوريا إلى جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تزورها.

بدورها، حيت السيدة الأمريكية غلوريا فيتال، الحضور فور وصولها إلى الأهرامات، مرددة "i love Egypt".

المصدر: اليوم السابع