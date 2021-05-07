بعد واقعة الطفلين السودانيين النيابة المصرية تحذر: سنتصدى بحزم لوقائع التنمر
AFP STRINGER
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أكدت النيابة العامة المصرية تصديها بحزم لوقائع التنمر، وتعهدت بالتصدي لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
وأعلنت النيابة أنها "أمرت بحبس 4 متهمين لمدة 4 أيام احتياطيا، لاتهامهم باحتجاز طفلين سودانيي الجنسية وتعذيبهما بدنيا والتنمر عليهما بالمخالفة لأحكام القانون".
وشددت النيابة على "حرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه مصريين أو غيرهم من مثل تلك الجرائم، وتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية".
المصدر: "الشروق"