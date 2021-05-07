مصر.. "المتحدة للإعلام" تناشد "أهالي الشهداء" عدم متابعة حلقة "الاختيار 2" اليوم

عبرت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" في مصر عن اعتذارها لأهالي الضحايا الذين تم تجسيد أدوارهم في مسلسل "الاختيار 2" لصعوبة المشاهد في حلقة اليوم.

وقالت "المتحدة" إنها تتمنى من أهالي الشهداء عدم متابعة أحداث اليوم من المسلسل، "نظرا لصعوبتها على قلوبهم العامرة بحب الوطن".

فيما دعت الشركة الشعب المصري لمواصلة مشاهدة المسلسل، وذلك "حتى يعرف الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الشهداء، في الحفاظ على أرواح المصريين وقدموا أرواحهم فداء للوطن".

وقال حسام صالح المتحدث باسم الشركة، إن "عمل وتنفيذ هذه المشاهد كان يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على فريق العمل، الذي استمد حماسه من قوة وصلابة أهالي الشهداء".

وأشار إلى أن "الهدف كان توثيق بطولات الشهداء، حتى تعرف جميع الأجيال ماذا قدموا لهذا الوطن من تضحيات".

المصدر: "الوطن"