بريطانيا.. مقدمة رعاية للكبار تستولي على17 ألف إسترليني من بطاقة بنكية لرجل يحتضر

استولت مقدمة رعاية في إحدى دور المسنين البريطانية على بطاقة مصرفية لرجل يحتضر وأجرت بواسطتها أكثر من 100 عملية سحب وشراء، في جولة تسوق فخمة وعطلات عائلية بقيمة 17000 جنيه إسترليني.

وسرقت لين هوبكين البالغة 54 عاما الآلاف من الجنيهات من روبن كلارك، للإنفاق على عطلاتها العائلية فى ديزني لاند باريس، والتسوق عبر الإنترنت، وانتهى الأمر بكشف أمرها ومحاكمتها، حيث قررت المحكمة سجنها 14 شهرا.

والتقت هوبكين بكلارك الذي يعانى من مرض عضال عندما تم قبوله في فورست هولم هوسبيس، وعلى مدار شهر قامت بـ101 معاملة احتيالية باستخدام "فيزا" الرجل المريض، واستمرت في استخدام البطاقة المصرفية لمدة أسبوع بعد وفاة الرجل، حتى تمكنت من إفراغ "كل قرش" منها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمح للمتهمة وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال، باستخدام بطاقة الرجل لشراء أغراض أساسية مثل البيجامات وأدوات النظافة عندما يحتاج إليها، لكن لين هوبكين، استغلت استحواذها على البطاقة المصرفية وأنفقت منها على أغراضها الشخصية، كما ادعت أن الرجل المريض أخبرها أنها تستطيع شراء بعض الهدايا لنفسها عندما كانت تعتني به.

كما زعمت أنه وافق على دفع نفقات قضاء عطلتين في ديزني لاند باريس، وويست كنتري، وعلى مدار شهر، أجرت 101 معاملة، بما في ذلك ثماني معاملات في يوم واحد، لكن تم القبض على هوبكين بعد أسبوع من وفاة كلارك، عندما اكتشفت قريبته فاليري هويل، أن حسابه قد تم إفراغه.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية