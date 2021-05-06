لاجئة سورية تصل إلى نهائي مسابقة "أفضل عارضة أزياء" في ألمانيا

وصلت الشابة السورية سولين عمر (20 عاما) إلى المراحل النهائية، لأحد أشهر برامج الأزياء والموضة في ألمانيا، بعد أن تمكنت من "مواجهة المرحلة الأصعب في المنافسة والنجاح فيها".

وفي برنامج "Germany's next Topmodel" الذي تقدمه وتشرف عليه عارضة الأزياء العالمية الشهيرة الألمانية هايدي كلوم، وصلت عمر إلى نهائيات البرنامج بنجاح، بعد أن تجاوزت، المرحلة الأصعب على حد وصفها، وهي جلسة التصوير العاري، التي أجرتها مع رسم خطوط حمراء على جسدها.

وقالت في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية: "أريد أن أوضح أمرا.. التصوير العاري ليس بالضرورة شيئا يرحب به مجتمعي. بالنسبة لي هو رمز. مثل الخطوط الحمراء.. حتى لو أظهرت نفسي هنا عارية، فهذا لا يعني أنني نسيت جذوري".

وكانت سولين طفلة في الحادية عشرة من العمر حين غادرت سوريا مع عائلتها قبل أعوام هربا من الحرب، ثم انتقلت عام 2014 مع عائلتها إلى ألمانيا حيث تعيش في مدينة هامبورغ، وقد تأقلمت سولين واندمجت سريعا في ألمانيا، حيث تسعى لتحقيق أحلامها وطموحاتها بالنجومية.

المصدر: دوتشيه فيله