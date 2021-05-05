الأمير ويليام وزوجته يطلقان قناة عبر "يوتيوب"

أطلق الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، قناتهما الخاصة على موقع "يوتيوب".

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال ويليام وكيت: "نحن الآن على يوتيوب"، وأدرجا رابطا للمتابعين للاشتراك بالقناة.

وشاركا مقطعا مصورا لأنفسهم في أثناء أداء واجباتهما الملكية مع بعض المقاطع من وراء الكواليس.

ويتضمن مقطع الفيديو أبرز أحداث العام الماضي مع الزوجين وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس وهم يصفقون على عتبة بابهم خلال حدث Clap for Carers.

كما شارك الدوق والدوقة مقاطع متعددة من بينها فيديو للأمير ويليام وهو يقود طائرة هليكوبتر وآخر لكيت وهي تساعد في المزرعة.

وقد تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 8000 مرة في أول 20 دقيقة وأصبح لدى القناة 10.8 ألف مشترك.

المصدر: "الإندبندنت"