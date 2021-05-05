الأمير ويليام وزوجته يطلقان قناة عبر "يوتيوب"
أطلق الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، قناتهما الخاصة على موقع "يوتيوب".
وفي تغريدة عبر "تويتر" قال ويليام وكيت: "نحن الآن على يوتيوب"، وأدرجا رابطا للمتابعين للاشتراك بالقناة.
We’re now on @YouTube!— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 5, 2021
Subscribe: https://t.co/nRQZXPRtuTpic.twitter.com/1rHJK8dhRy
وشاركا مقطعا مصورا لأنفسهم في أثناء أداء واجباتهما الملكية مع بعض المقاطع من وراء الكواليس.
ويتضمن مقطع الفيديو أبرز أحداث العام الماضي مع الزوجين وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس وهم يصفقون على عتبة بابهم خلال حدث Clap for Carers.
كما شارك الدوق والدوقة مقاطع متعددة من بينها فيديو للأمير ويليام وهو يقود طائرة هليكوبتر وآخر لكيت وهي تساعد في المزرعة.
وقد تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 8000 مرة في أول 20 دقيقة وأصبح لدى القناة 10.8 ألف مشترك.
المصدر: "الإندبندنت"