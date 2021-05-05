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ميغان ماركل تفوز في المعركة القضائية حول رسائل إلى والدها

مجتمع

ميغان ماركل تفوز في المعركة القضائية حول رسائل إلى والدها
Reuters
ميغان ماركل، دوقة ساسكس
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فازت ميغان ماركل، دوقة ساسكس بدعوى حقوق الطبع والنشر ضد صحيفة Mail On Sunday ، بسبب نشرها رسائل مكتوبة بخط يدها موجهة إلى والدها.

ورفعت ميغان (39 عاما) دعوى قضائية ضد Associated Newspapers Limited (ANL) ، ناشر Mail On Sunday و MailOnline ، بسبب سلسلة من المقالات التي أعادت فيها نشر أجزاء من رسالة مكتوبة بخط اليد أرسلت إلى توماس ماركل (76 عاما) في أغسطس 2018.

واعتبرت ماركل في الدعوى القضائية أن المقالات الخمس، التي نشرت في النسخة المطبوعة من الصحيفة وعبر موقعها على الإنترنت في فبراير 2019، أساءت استخدام معلوماتها الخاصة وانتهكت حقوق الطبع والنشر الخاصة بها وانتهكت قانون حماية البيانات.

وفي فبراير الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكما موجزا ​​لميغان فيما يتعلق بادعائها بشأن الخصوصية، مما يعني أنها فازت بهذا الجزء من القضية دون الاضطرار إلى المثول أمام المحكمة، بالإضافة إلى معظم مطالبتها بحقوق الطبع والنشر.

وفي جلسة الاستماع التي عقد اليوم الأربعاء، أصدر اللورد جاستيس واربي حكما مستعجلا فيما يتعلق بالأجزاء المتبقية من مطالبة دوقة ساسكس بحقوق الطبع والنشر.

المصدر: wales online

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