بالفيديو.. عامل دليفري مصري يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي في الشارع

روى عامل الدليفري المصري إسلام عمر تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جرى أمس الخميس، أثناء تفقد السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

إقرأ المزيد

وقال عمر، إنه لم يكن يتخيل أن يقابله رئيس الجمهورية ويسأله عن أحواله، مؤكدا أن ما حدث مفاجأة سارة له: "لغاية ما الرئيس فتح الباب ونزل الكمامة، متردد إن ده الرئيس".

وأضاف عمر في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "الرئيس اداني ظرف فيه 500 جنيه، وأدى زوجتي ظرف آخر فيه 500 جنيه"، موضحا أنه كان ذاهب لتوصيل زوجته لتناول الإفطار عند شقيقتها، ولم يكن معه سوى 35 جنيه وروى تفاصيل لقائه بالرئيس قائلا: "عربيات الرئاسة أوقفتني بشكل مفاجئ، ثم فتح الرئيس الباب، وسألني عن وجهتي، فقلت له متجها لمنطقة الأربعة ونصف".

وتابع عمر: "الرئيس سألني على ابني دي ولد ولا بنت، قولت له ولد اسمه آسر".

ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعامل الدليفري، كانت على هامش تفقده، أمس الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

المصدر: "الوطن"