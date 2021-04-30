برلماني روسي يتحدث عن طرق تقليص الإصابات بفيروس كورونا في عطلة مايو

شدد النائب في مجاس الدوما (البرلمان الروسي) وكبير الأطباء الصحيين الأسبق، غينادي أونيشينكو على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في عطلة شهر مايو الطويلة.

ويرى البرلماني أنه يمكن الحيلولة دون تدهور الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا مع شرط الحد من حالات التواصل الاجتماعي في عطلة مايو.

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ودعا، أونيشينكو، الروس في حديث أدلى به يوم 30 أبريل الجاري لصحيفة "برلامينسكايا غازيتا" إلى الامتناع عن زيارة دور السينما والملاعب والنوادي وما إلى ذلك لأنها قد تزيد عدد الإصابات بفيروس كورونا في فترة عطلة مايو.

ويعتقد البرلماني أن عدم إقامة فعاليات بحضور عدد كبير من الجمهور يمنع فيروس كورونا من الانتشار السريع ويحد من الإصابات به.

وأضاف أن الحكومة وافقت على عطلة شهر مايو الطويلة (من 1 إلى 10 مايو) ليتحمل كل مواطن المسؤولية ويبقى في البيت مع عائلته أو يزور منزله الصيفي دون أن يشارك في فعاليات جماهيرية.

وقال إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون له علاقة بالطقس البارد وكذلك بالتعب الذي تراكم لدى المواطنين وعدم تلقي عدد كاف اللقاح ضد "كوفيد – 19" وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا كانت قد أعلنت في وقت سابق أن قرارا بإعلان عطلة غير منقطعة في 1–10 مايو اتخذ للحيلولة دون ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وإتاحة الفرصة للمواطنين لمغادرة المدن الكبرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا