محمد بن زايد لرائدة إماراتية في مجال إصلاح السيارات: أمثالكم قدوة للآخرين

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، عن تشجيعه وتقديره لسيدة إماراتية تعمل في مجال إصلاح السيارات، كان قد فاجأها باتصال هاتفي معها.

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وأفادت صحيفة البيان بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال خلال اتصال هاتفي مع هذه السيدة وتدعى، هدى المطروشي: " منذ بدأ الكون والناس تتبع القدوة، وأمثالكم قدوة للآخرين، نحن نفتخر بهذه النوعية من عيالنا.. ونشجعكم ونقول لكم نحن معكم".

وأُشير إلى أن وسم #محمد بن زايد، تصدر الترند، "وحظي اتصال ولي عهد أبو ظبي بالمواطنة الإماراتية، وهي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات، باهتمام وتفاعل كبيرين من رواد مواقع التواصل، حيث أشادوا بالقيادة الأبوية التي تتمتع بها دولة الإمارات".

#محمد_بن_زايد خلال اتصاله بهدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات ..عبر عن فخره بعزيمتها وقوة إرادتها@MohamedBinZayed#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/0a7rqZfpkW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 29, 2021

وخاطب ولي عهد أبو ظبي مواطنته خلال الاتصال الهاتفي قائلا باللهجة المحلية: "هدى كيف حالج، بنتي أول شي مبروك عليج ينعاد عليج بعزج وأمان بلادج، وثانياً متأسف على التأخير، بشريني عنج وعن الأهل عندي سيارة أباج تصلحينها لي أنا والله فرحت لما سمعت عنج وقلتلهم جمعوا لنا معلومات عن بنيتنا، ويوم جمعوا المعلومات فرحت، رايتج بيضا والخبر الذي سمعته عنج والمجهود اللي تبذلينه، شوفي بنتي بقولج شي، من بدا الكون الناس تتبع القدوة، نحن نفتخر بهذه النوعية من عيالنا.. نحن نبا نشجعكم ونقولكم نحن وياكم، وإذا تبون أي شي ونقدر نسويه لكم ترى نحن حاضرين.. أمثالكم قدوة للآخرين، كم صار لج بنتي تشتغلين جذي.. لكن هذا التلفون ما يكفيني منج، أبا أشوفج في مكانج وأزور أهلج.. موفقة".

وذكر تقرير لوكالة أنباء رويترز عن هذه السيدة الإماراتية: " تغامر الإماراتية هدى المطروشي مع قليلات من بنات بلدها بالعمل في مجال إصلاح السيارات الذي يهيمن عليه الرجال في العالم العربي منذ زمن".

وتقول هدى التي تهوي السيارات منذ صغرها: "أنا جدا مستمتعة فيه، لأن أنا على رأس شغلي، والشغل هذا لي أنا، أنا أنتمي له فأحس أني فخورة بنفسي".

ونجحت هذه المواطنة الإماراتية في نقل شغفها بالسيارات إلى المجال العملي، وأصبحت تملك الآن مرآباً لإصلاح السيارات في إمارة الشارقة وتديره، وشككت عائلة هدى في إمكانية متابعتها هذا العمل، لكنها طلبت من أبيها أن يثق فيها وفي قدراتها".

المصدر: البيان