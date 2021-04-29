الشرطة الأمريكية توقف خمسة أشخاص لصلتهم بخطف كلبي ليدي غاغا

قال متحدث باسم شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الخميس، إن خمسة أشخاص اعتقلوا في إطار التحقيق في قضية خطف كلبي المغنية الشهيرة ليدي غاغا في فبراير الماضي.

وتمكنت الشرطة من تعقب المجرمين بمساعدة مقطع فيديو يظهر كيف تُرك الكلبان المخطوفان في أحد الأزقة.

يذكر أن الكلبين أعيدا إلى مالكتهما بعد يومين من سرقتها في هوليوود، وكانت ليدي غاغا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار مكافأة لمن يعيدهما إليها.

والكلبان من فصيلة "البولدوغ الفرنسي"، واسماهما "كوغي" و"غوستاف".

المصدر: وكالات