ملياردير روسي يوزع الأموال على عائلات داغستان في شهر رمضان

قرر سليمان كريموف الملياردير الروسي والعضو في مجلس الاتحاد الروسي حيث يمثل جمهورية داغستان منح بعض العائلات الداغستانية مبلغا قدره 20 ألف روبل (ما يعادل 267 دولارا).

أفاد بذلك مساعده، هزري أباكاروف، في مدونته على "إنستغرام".

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وحسب كريموف، فإن عائلات موطنه في منطقة (دوكوزبارين) الداغستانية وموطن زوجته منطقة (سليمان ستالسكي) ومدينة دربنت ومقاطعة دربنت وكذلك قرية سلطا حيث قضى أيام طفولته ستتلقى في شهر رمضان المبارك المبلغ المذكور.

وعلاوة على ذلك فإن الملياردير يعتزم توزيع الأموال على 50 عائلة فيها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن كريموف كان قد خصص في مارس الماضي 300 مليون روبل لتشجيع الأطباء في مستشفى موسكو الـ40 في منطقة كوموناركا حيث تلقى العلاج المرضى المصابون بفيروس كورونا العامين الماضي والجاري.

جدير بالذكر أن مجلة "فوربس" ألأمريكية أدرجت سليمان كريموف على قائمة الأثرياء الروس الذين ازداد دخلهم السنوي أسرع من أي أحد في روسيا، مشيرة إلى أن ثروته ازدادت العام الماضي 11.5 مليار دولار وبلغت 20.91 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي